На Землю может обрушиться трехдневная магнитная буря. Какова будет ее сила

Есть вероятность, что штормы начнутся уже в среду

На Земле уже 28 мая может начать бушевать магнитная буря. Она, вероятно, возникнет вследствие солнечного ветра. Однако другие ученые говорят, что шторм ожидается почти до конца месяца.

Есть вероятность, что 28 мая будет небольшой геомагнитный шторм класса G1, ведь Земля попадает в поток высокоскоростного солнечного ветра. Об этом сообщили синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передают на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Если такой шторм все же произойдет, то в высоких широтах Земли прогнозируют полярные сияния.

Между тем, согласно обновленному графику геомагнитных колебаний на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, то сейчас, 28 мая, как раз нет магнитных бурь. Однако они ожидаются уже 29 и 30 мая и будут средними, то есть почти 4-балльными.

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