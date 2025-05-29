Неожиданная геомагнитная буря поразила Землю 29 мая: что произошло

Эксперты говорят, что Землю неожиданно поразила сильная геомагнитная буря из-за столкновения двух разных потоков солнечного ветра

В среду, 29 мая, специалисты зафиксировали умеренную геомагнитную бурю. Согласно данным космических обсерваторий К-индекс достиг отметки 4.87, что свидетельствует о среднем уровне возмущения магнитного поля Земли.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Meteoagent. На обнародованной диаграмме ясно видно, что активная магнитная буря начала разворачиваться еще с 26 мая. С этого времени индекс магнитной активности постепенно повышался.

К-индекс составляет 4.87, однако уже завтра, 30 мая, столбик несколько снизится. Скриншот ниже позволяет понять, как изменялась сила магнитной бури в течение нескольких дней:

Данные из Meteoagent

По информации Spaceweather, 29 мая Землю неожиданно поразила сильная геомагнитная буря класса G3, что значительно превысило первоначальные прогнозы NOAA, предполагавшие лишь слабое возмущение. Основной причиной этого стало столкновение двух разных потоков солнечного ветра – быстрого и медленного, что образовало так называемую область сооборотного взаимодействия (CIR).

Это могло повлиять на работу электроники, спутниковых систем и радиосвязи. Кроме того, подобные события часто вызывают появление ярких северных сияний, которые можно было наблюдать в северных широтах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что магнитная буря на Земле началась 28 мая из-за влияния солнечного ветра. Однако некоторые ученые прогнозируют, что возмущения будут продолжаться почти до конца месяца.