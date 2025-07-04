С Днем Нацполиции Украины! Яркие открытки и картинки к профессиональному празднику 4 июля

Поздравьте в этот день стражей порядка красивой открыткой

В июльском календаре 2025 года особое место занимает важный профессиональный праздник — День Национальной полиции Украины, который отмечается ежегодно 4 июля. В этом году он выпадает на пятницу.

День полиции — сравнительно молодой праздник, который своим указом в 2015 году учредил тогдашний президент Петр Порошенко. Изначально его отмечали 4 августа, однако в 2018 году дату перенесли на 4 июля — именно в этот день в 2015 году на Софийской площади в Киеве приняли присягу первые патрульные полицейские.

Это событие — повод выразить благодарность украинским полицейским за их службу и самоотверженность в условиях полномасштабной российско-украинской войны. Ко Дню Нацполиции Украины "Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и поздравительных картинок. Вы можете скачать изображения на свое устройство и отправить поздравления правоохранителям через соцсети или мессенджеры.

С Днем Нацполиции Украины: открытки и картинки

Напомним, что сегодня украинцы отмечают народный праздник Андреев день. Узнайте, что нельзя делать 4 июля, чтобы не обеднеть.