Укр

Ожидаемый выброс с Солнца так и не прилетел, но на Земле бушует магнитная буря. Что будет в эти дни

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Открытые источники

Ученые обновили график солнечной активности

На Землю должен был упасть выброс корональной массы (СМЕ), но он опаздывает. Хотя в это время наша планета все равно находится под влиянием затяжной сильной магнитной бури.

Ожидалось, что СМЕ ударит по Земле поздно утром 1 июля, но его еще нет. Его поздний приход 2 июля может повлечь за собой геомагнитные бури класса G1, то есть 5-балльные, как передали на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Между тем на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, говорят, что магнитное поле Земли уже под влиянием сильной 5-балльной магнитной бури. 3 июля ее сила спадет до 4,7 балла, но все равно она будет красной. Хотя уже 4 июля ожидается средний геомагнитный шторм в 4 балла.

Поясним, что на Земле все еще бушует затяжная магнитная буря, которая должна завершиться еще 29 июня, но у нее были другие планы. Итак, пока держится долговременный шторм, который начал бушевать еще с 26 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в ближайшие дни ожидается непогода в виде гроз. Они охватят большую часть нашей страны.

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#Прогноз #Магнитные бури #График