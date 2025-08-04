Что запрещено делать 4 августа, чтобы не потерять достаток

Будьте осторожны в этот день с деньгами

В понедельник, 4 августа, по новому стилю, верующие чтят преподобномученицу Евдокию Римлянину. До введения новоюлианского календаря праздник приходился на 17 августа.

Жизнь Евдокии пришлась на IV веке. Она родилась в Риме в богатой семье. Девочку с детства обучали христианству, набожности, ценностям добра и помощи другим. Во времена персидского царя Сапора происходило преследование верующих. Так Евдокия с другими 900 христианами попала за решетку.

Евдокия Римлянина, фото restim.com.ua

В тюрьме женщина пыталась поддерживать моральный дух других и обращала людей в христианство. Персидский царь узнал это и приказал убить Евдокию. Христианку жестоко пытали и отрубили голову мечом.

Традиции и приметы 4 августа

В этот день верующие обращаются к Евдокии Римлянине с молитвами о помощи в делах, выздоровлении от болезней и энергии для реализации целей. В народе в этот день собирали урожай, в частности малину и огурцы.

Услышали гром – скоро будут осадки.

Жаркая погода сегодня — к теплой осени.

Не слышно птиц — осень наступит скоро.

Что нельзя делать 4 августа

Не стоит делать большие покупки и инвестиции, потому что потеряете деньги.

Запрещено врать, лениться, сплетничать и отказывать в помощи.

Не рекомендуется давать деньги взаймы, поскольку вместе с ними можете потерять достаток.

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