Стоит, как имение в Милане. Во Львове продают старинную виллу за космические деньги (фото)

В ремонт нужно будет вложить немало

Во Львове в очередной раз выставили на продажу историческую виллу "Ломница" 1911 года строительства. Ее стоимость составляет 1,3 млн долларов, то есть 54,1 млн грн.

Об этом свидетельствует пост риелторки в Instagram. Отмечается, что вилла нуждается в немалом ремонте, ведь долгое время не эксплуатировалась.

"Архитектурно сохранившееся здание, датируемое началом 20 века, имеет площадь 407 м2 и разместилось в роскошном саду на 30 сотках. Локация по улице Сахарова дает уникальность данному объекту, ведь расположился он между двумя парками — Стрыйским и парком Ореховой гай", — говориться в объявлении.

На опубликованных фото видно, что вилла заброшена. Она не эксплуатировалась десятки лет и некоторые комнаты внутри не имеют ремонта совсем. Вилла имеет извилистую лестницу и башни, оригинальную планировку и сохраненные элементы столярки, паркета.

Продают эту виллу за 1,3 млн долларов, но будущему владельцу придется вложить немало средств на ее восстановление и ремонт.

Заметим, что в Италии продается эксклюзивная вилла с авторским ремонтом за 1,4 млн евро (60 млн грн). Она расположена у озера Комо. Площадь 245 м2. Имеет 4 спальни с индивидуальными санузлами, гостиную с террасой с выходом на озеро, охрану, парковку. Участок 10 соток с выходом к озеру. Вилла находится на территории заповедной зоны и в 40 мин от Милана.

Более того, если проанализировать рынок недвижимости Европы, видно, что за 1,3 млн долларов можно приобрести несколько квартир. Так, например, в Турции продают в новостройке двухкомнатную квартиру за 125 тысяч евро (5,3 млн грн). На территории дома есть бассейн, аквапарк, аптеки и магазины, а также круглосуточная охрана.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове за немалые деньги сдают квартиру в более чем столетнем доме.