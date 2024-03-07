Компромат на Германию. Путин мог получить секс-видео немецких офицеров и политиков: что известно

Спецслужбы пытаются найти наиболее уязвимые места

У России может быть "горячий" компромат против Германии. То есть, российский диктатор Владимир Путин мог получить секс-видео немецких политиков и офицеров.

Такое мнение выразил немецкий эксперт, профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масал в интервью BILD. Разговоры об этом начались после того, как было обнаружено российское вмешательство в секретные беседы немецких офицеров.

"Известно, что Россия пытается работать с компроматом. В случае мужчин в первую очередь речь идёт о сексе. То есть женщины занимаются с ними сексом, а это каким-то образом снимают на видео", — сказал Масал.

Эксперт предполагает, что компромат есть. Он может быть политиков, чиновников министерств. Спецслужбы специально бьют по людям высокого ранга в уязвимые точки, чтобы принудить тех к сотрудничеству.

"Я предполагаю, что компромат, конечно, есть. На политиков, чиновников министерств, чёрт его знает. Одна из задач спецслужб в целом состоит в том, чтобы создавать психологические профили людей высокого ранга и их подчинённых, чтобы знать, где они уязвимы, где они ранимы, куда можно проникнуть, чтобы в конечном итоге заставить их сотрудничать", — добавил Масал.

Также профессор считает, что Германия самая важная страна в Европе для России. Именно поэтому спецслужбы проводят там большую работу.

"Для россиян мы самая важная страна в Европе, в том числе в вопросе военной поддержки Украины, но, конечно, и политически. Поэтому здесь проводится много разведработы", — подытожил Масал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте российские оккупанты обнародовали перехваченные разговоры немецких офицеров по поводу предоставления Украине ракет дальнего действия Taurus. После этого в НАТО обратились к стране с призывом усилить меры безопасности.