В 2017 году вокалиста группы внесли в базу "Миротворца"

Российская рок-группа "Пикник" была основана еще в советские времена, а именно в 1978 году. Однако участники группы считают началом своего успеха приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году или год записи первого альбома – 1982 год.

За годы своего существования группа собрала немало поклонников во всех странах постсоветского пространства. Многие фанаты были и в Украине, среди которых, кто бы мог подумать, бывший нардеп Олег Ляшко.

Известно, что в 2000 году три украинских политика, Виктор Шпак, Олег Ляшко и Юрий Гора, инициировали создание совместной программы группы "Пикник" и Запорожского струнного оркестра под управлением Всеволода Мадана. В 2007 году группа устроила юбилейный тур "XXV" по городам Украины.

Уже в следующем году "Пикник" вернулся в Украину с очередными гастролями: с программой "Мракобесие и Джаз", группа выступила в Донецке, Полтаве, Симферополе, Харькове, Черкассах, Днепре, Одессе, Херсоне и Киеве.

Начало русско-украинской войны

Известно, что лидер группы Эдмунд Шклярский откровенно игнорировал происходящее в Украине с 2014 года. Он ни разу не высказывался о войне, предпочитая просто притворяться, будто ничего не происходит. Так, известно, что в 2016 году представители российской группы "Пикник", а именно Шклярский и бас-гитарист Корчемный, приехали в оккупированный Крым, где заявили журналистам, что им плевать на санкции, а Крым напоминает Канны. Кроме того, по мнению музыкантов "Крым стал лучше".

Правда, в 2017 году вокалист был внесен в базу "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины, отрицание российской агрессии и гастроли в оккупированном Россией Крыму. Кстати, в Крым группа приезжала неоднократно.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в мае 2023 года, российский пропагандист Захар Прилепин в своем Telegram написал, что Шклярский помог с закупкой запчастей для российской военной техники на фронте.

В декабре того же года, тот же Прилепин снова вспомнил о вокалисте группы "Пикник". В очередном сообщении он отметил, что "Шклярский наиболее активно помогает нашему гуманитарному фонду", то есть фонду российских оккупантов.

В настоящее время группа активно гастролирует Россией и принимает участие в разных фестивалях, а значит, платит сумасшедшие средства в бюджет России, которые потом страна-террорист тратит на войну в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что перед выступлением группы "Пикник" в подмосковном "Crocus City Hall" 22 марта произошла масштабная стрельба. В Украине уже прокомментировали теракт, заявив, что наше государство не имеет никакого отношения к стрельбе и пожару, но произошедшее вполне может быть умышленной провокацией Путина.