Фиксируется почти пятикратный рост

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не потянет" войну с Украиной, поэтому и не имеет смысла в нее соваться. Однако СМИ подсчитали, что только в одной Брестской области картопляндии общая сумма расходов на национальную оборону и мобилизацию всех бюджетов в 2024 году составила примерно $4,89 млн.

Медиа отмечают, что это в 4,7 раза больше, чем в 2023 году. То есть фиксируется почти пятикратный рост.

"Наибольшие расходы по статье "Национальная оборона. Обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации" запланировано в Бресте, Барановичах, Пинске и Кобринском р-не. На эти бюджеты приходится 90% расходов всей области", — пишет СМИ.

Заметим, Брестская область граничит с белорусско-украинской границей на северо-западном направлении Украины.

Брестская область на карте

Согласно данным СМИ, рост расходов в разных районах области превысил 100%, а в некоторых даже 1000%.

Несмотря на это, Лукашенко заявил, что белорусско-украинская граница полностью заминирована и забетонирована и потыкаться туда не стоит. По его словам, он не хочет проблем, поэтому выразил надежду, что Украине, так же как сейчас и России, еще "пригодится такая Беларусь".

Но еще в начале апреля лидер Белоруссии заявлял, что страна начинает подготовку к войне. "Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно", — сказал картофельный фюрер.

Напомним, в марте 2024 года Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор – территорию Литвы и Польши, расположенную между Беларусью и Калининградской областью РФ. Она считается очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Лукашенко принялся раскручивать тему "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.