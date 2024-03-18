Хотели "маленькую принцессу": вскрылись новые детали об убийцах украинки в Германии, похитивших ее ребенка

У пары было трое сыновей, но для счастья, видимо, не хватало дочурки

В истории вокруг убийства украинки Маргариты Разаз стали известны новые детали — подозреваемых в преступлении называют образцовыми и любящими родителями, которые заботятся о своих детях. У 44-летнего немца Марко и 43-летней уроженки России Инны есть три сына.

Соседи рассказали, что несколько месяцев назад пара с детьми и тремя собаками переехала в двухквартирный дом. О паре отзываются по-хорошему, сообщает Mirror.

Некоторые знакомые этой семьи говорят, что в последнее время они часто говорили о рождении ребенка, хотя никаких признаков беременности у Инны не было. Сама же подозреваемая в преступлении признавалась, что хочет "маленькую принцессу". У пары уже было трое детей, но все — мальчики.

Знакомым даже показывали маленькую розовую шапочку, которую купили для девочки. Этот аксессуар Марко показывал соседке еще в декабре. Поэтому у правоохранителей появилась версия, что похищение девочки они планировали заранее.

Напомним, что тело молодой женщины на берегу реки Рейн в немецком Хоккенхайме обнаружили 7 марта. Правоохранители установили личность погибшей. Нею оказалась Маргарита Разаз, 27-летняя украинка. Она выехала из страны из-за войны.

Сначала женщина жила в Словакии, но четыре месяца назад перебралась в Германию. Там она и познакомилась со своими убийцами.

Когда тело Маргариты нашли, то стало известно, что ее пятинедельная дочь Мия и мать пропали. Девочку вскоре нашли у семьи Марко и Инны. Их задержали, проводится досудебное расследование.

Мать Маргариты, 51-летнюю Марину Стеценко, не нашли до сих пор. У СМИ пока нет никакой информации о ее судьбе.

Как сообщал ранее "Телеграф", в феврале было совершено нападение на юных баскетболистов из Украины. Инцидент произошел в немецком Дюссельдорфе.