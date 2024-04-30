Франція розпочинає будівництво нового авіаносця: вже виділили сотні мільйонів євро

Франція хотіла розпочати будівництво авіаносця у 2015 році, але тоді проєкт визнали надто дорогим

Франція має намір замінити свій єдиний авіаносець "Шарль де Голль" на авіаносець нового покоління (PANG). Для цього вона вже надала 600 мільйонів євро на закупівлю ядерної силової установки.

Про це пише французьке видання 20 Minutes. Зазначається, що авіаносець буде введено до складу ВМС країни лише 2038 року.

"Йдеться про так звані елементи "тривалих термінів поставок", про які вже потрібно думати, навіть якщо введення корабля в дію заплановано лише через 15 років", — пише видання.

Примітно, що "Шарль де Голль" тільки вийшов з капітального ремонту, який закінчився на початку 2024 року. Видання зазначає, що до відправки на брухт йому ще далеко, але "спадкоємність уже готується".

Нове замовлення стосується виробництва двох ядерних котелень К22, які забезпечуватимуть рух авіаносця та забезпечуватимуть його електрикою. Таким чином, вони мають бути зроблені до кінця 2025 року або до початку 2026 року.

Новий авіаносець при 75 тис. тонн водотоннажності і 300 м довжини буде значно більшим за "Шарль де Голль", водотоннажність якого 42 тис. тонн, а довжина — 261 м. Вартість розробки та будівництва на даній стадії ще не називається. Але згідно з сенатською доповіддю 2020 року, авіаносець обійдеться понад 5 млрд євро.

Єдиний авіаносець Франції було закладено 1989 року, а введений у дію лише 2000 року. У 2015 році планувалося розпочати будівництво ще одного корабля цього класу, але від ідеї відмовилися через велику вартість проєкту.

Як повідомлялося раніше, Франція готує угоду із Сербією на постачання винищувачів Rafale виробництва компанії Dassault Aviation. Для Сербії ця угода стане найбільшою за її історію і буде символічним кроком відмовитися від залежності від техніки російського виробництва.