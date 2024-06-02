В Праге на украинских волонтеров напали россияне: инцидент попал на видео

На месте инцидента работала полиция

В Чехии группа россиян напала на волонтеров, собирающих средства в поддержку Украины. Инцидент произошел в центре Праги.

Об этом в соцсети X сообщила представитель волонтерской организации Prague Maidan. По ее словам, украинские волонтеры каждую субботу стоят на Старомнестской площади в центре чешской столицы.

Волонтер рассказала, что у них есть палатка с надписью "Russia Hands Off Ukraine" ("Россия руки прочь от Украины"). По ее словам, у организации есть официальное разрешение на свою деятельность.

Она сообщила, что группа россиян напала на волонтеров. По ее словам, две женщины набросились на одну из волонтеров, а еще один мужчина схватил 19-летнего чеха.

Волонтерка опубликовала видео, на котором был зафиксирован момент нападения россиян. На нем можно увидеть, как женщины и мужчины бьют руками волонтеров. Это все сопровождается нецензурной бранью. В результате одна из волонтерок получила травмы, она опубликовала фото с окровавленными руками.

По словам волонтерки, после инцидента на место прибыла полиция, опросившая пострадавших и свидетелей. Правоохранители также взяли у них видео с моментом нападения.

Внимание! На видео присутствует нецензурная брань.

Напомним, в августе 2023 года в Чехии местный житель избил двух гражданок Украины, предварительно спросив, откуда они. Инцидент произошел в Плассе на севере Пльзенского края.