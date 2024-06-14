Подозреваемый в убийстве 9-летней Валерии задержан в Праге: подробности

Суд над подозреваемым состоится в Германии

В Праге арестовали 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 9-й летней Валерии в Германии. По некоторым данным, он бывший парень матери убитой девушки.

Об этом сообщает прокуратура немецкого города Хемниц. Сейчас решается вопрос о том, чтобы переправить задержанного гражданина Молдовы в Германию.

Мужчина был задержан в одном из пражских ресторанов 14 июня около 10:15 утра по местному времени. Ранее он находился в розыске по национальным и европейским ордерам на арест. Сейчас мужчина в СИЗО Чехии, но в ближайшее время его планируют перевести в Германию.

"В ближайшее время он будет передан в Германию для участия в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности", — добавили правоохранители, отметив, что больше подробностей навести не могут.

По данным газеты "Bild", арестованный с вероятным именем Андрей — бывший парень матери, который в последнее время проживал в небольшом чешском городке Млада-Болеслав, что в 200 километрах от Дёбельна. В день исчезновения Валерии задержанный был подключен к поискам девочки в Дёбельне. А утром в тот же день, около 9:40 утра, мужчина связался с матерью погибшей в мессенджере и попросил срочно ему ответить.

При этом военный беженец Геннадий Л. (55 лет) сейчас полностью реабилитирован, ведь на момент преступления находился в Турции и лечил там зубы. Его пребывание за границей было подтверждено больничными документами и отметками о въезде и выезде в паспорте.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что известно о подозреваемом в убийстве 9-летней украинки. Он пытался скрыться от правоохранителей на кабриолете Peugeot серебристого цвета.