Город в трауре, а небо в шарах в память о Валерии: в Германии простились с убитой 9-летней украинкой (фото)

Многие возложили цветы или зажгли свечи у мэрии

В немецком городе Дёбельн, где была жестоко убита 9-летняя украинка Валерия, тысячи людей пришли на площадь, чтобы простится с ней. На прощании присутствовал также и мэр города Свен Либхаузер.

Об этом сообщила администрация Дёбельна. По её оценкам, всего на прощание пришло более 2500 граждан. К ним с трибуны обратился мэр, который высказал свои слова соболезнования. Он также отметил, что сейчас важно поддерживать семью в знак солидарности.

"Велико сочувствие народа к судьбе Валерии", — говорится в сообщении администрации.

Под звуки тромбонного хора церковная община разрешила посетителям запустить воздушные шары. Многие возложили цветы или зажгли свечи у мэрии.

Напомним, 3 июня 2024 года в городе Дебельн (Саксония) без вести пропала 9-летняя Валерия. Девочка отправилась в школу, но так туда и не дошла. Больше ее никто не видел. На видео с камер видно, что Валерия с утра даже не села в школьный автобус. После исчезновения ребенка начались масштабные поиски.

К сожалению, девочку нашли уже мертвой через неделю после сообщения о пропаже. В настоящий момент подозреваемый в убийстве девочки задержан в Праге.