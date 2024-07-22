Узбек напал с ножом на украинских подростков в Польше: в каком они состоянии

Злоумышленника задержала полиция

В Польше гражданин Узбекистана ранил ножом двух подростков из Украины. Пострадавшие находятся в больнице.

Об этом пишет местное издание Wyborcza.pl. Отмечается, что нападение произошло в Бродненском парке в Варшаве, причины инцидента выясняют правоохранители.

Согласно данным издания 26-летний выходец из Узбекистана на место инцидента прибыл с рюкзаком одной из компаний доставки еды. Пострадавшие являются двумя 15-летними парнями, об их состоянии пока не сообщается.

Представители полиции сообщили, что злоумышленника арестовали и доставили в отделение.

В момент нападения неподалеку оказался местный спасатель, который оказал пострадавшим первую помощь. По его словам, один из парней получил удар ножом под левую руку и два удара под ребра, второй обошелся ранением правой руки.

Пострадавшие были во время нападения с другими сверстниками, они не пострадали.

Как сообщалось ранее, в Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на украинского военного. По свидетельствам очевидцев, причиной стали татуировки у военнослужащего.