Узбек напал с ножом на украинских подростков в Польше: в каком они состоянии
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Злоумышленника задержала полиция
В Польше гражданин Узбекистана ранил ножом двух подростков из Украины. Пострадавшие находятся в больнице.
Об этом пишет местное издание Wyborcza.pl. Отмечается, что нападение произошло в Бродненском парке в Варшаве, причины инцидента выясняют правоохранители.
Согласно данным издания 26-летний выходец из Узбекистана на место инцидента прибыл с рюкзаком одной из компаний доставки еды. Пострадавшие являются двумя 15-летними парнями, об их состоянии пока не сообщается.
Представители полиции сообщили, что злоумышленника арестовали и доставили в отделение.
В момент нападения неподалеку оказался местный спасатель, который оказал пострадавшим первую помощь. По его словам, один из парней получил удар ножом под левую руку и два удара под ребра, второй обошелся ранением правой руки.
Пострадавшие были во время нападения с другими сверстниками, они не пострадали.
Как сообщалось ранее, в Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на украинского военного. По свидетельствам очевидцев, причиной стали татуировки у военнослужащего.