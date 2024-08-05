Российский след и убийство детей: что известно о волне беспорядков в Британии – мощнейшую за десятилетие (фото)

Только за выходные полиция арестовала более 150 человек

Великобританию уже неделю лихорадит от массовых бунтов и погромов. По данным местных СМИ, нынешняя волна социальных беспорядков является самой серьезной за последнее десятилетие.

"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас происходит в Соединенном Королевстве. Прежде всего начнем с предыстории.

С чего все началось

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний парень с ножом совершил нападение на студию, где проходило детское и юношеское тематическое мероприятие, посвященное творчеству певицы Тейлор Свифт. В результате нападения три девочки в возрасте 6, 7 и 9 лет погибли. Еще 11 детей и двое взрослых получили ножевые ранения, большинство из них — в тяжелом состоянии.

Три девушки, погибшие в результате нападения (слева направо): Элси Дот Стэнкомб, Бебе Кинг и Алиса Дасильва Агиар.

Правоохранители уже установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний уроженец Кардиффа (столица Уэльса) с руандийскими корнями. При этом, как пишут британские CNN и The Guardian, в соцсетях быстро распространилась ложная информация, что он якобы был беженцем и искателем убежища в Британии.

В среде ультраправых подхватили и распространили эту волну дезинформации, что спровоцировало масштабные антимусульманские и антииммигрантские протесты во многих британских городах, которые вскоре превратились в погромы в стычки с правоохранителями.

Место преступления

Кто вышел на протесты

Репортеры журнала Times заявляют, что наблюдали смесь крайне правых активистов, людей, ищущих драки, и местных жителей, которые связывают иммиграцию в их районе с беспокойством по поводу кризиса стоимости жизни. Толпу также поддерживали зрители и подростки, недавно разошедшиеся на летние каникулы, которые, как казалось журналистам, намеревались дать полиции отпор.

С другой стороны, смесь антифашистских организаций, включая Hope not Hate и социалистические группы, пыталась помешать крайне правым.

Пик волнений

Прошедшие выходные были очень сложными для Великобритании. В эти дни погромы приобрели наибольший размах. Так, только за 3 август произошло по меньшей мере 100 арестов. В частности, нарушители порядка были задержаны в городах Халл, Ливерпуль, Сток-он-Трент, Ноттингем, Бристоль, Манчестер, Блэкпул и Белфаст. Там произошли столкновения с полицейскими, погромы и ограбления, а также попытки нападений на объекты, которые каким-то образом могли быть связаны с мигрантами.

4 августа радикально настроенные ультраправые протестующие фактически штурмовали отели сети Holiday Inn, которые использовались для размещения искателей убежища, в двух городах на севере Англии — Тамворте и Ротереме. Территории этих отелей полицейским удалось освободить от протестующих лишь спустя несколько часов. При этом, во врем операции десять стражей порядка получили ранения различной степени тяжести.

По данным BBC, всего за выходные полиция арестовала более 150 человек, и это число, скорее всего, продолжит расти.

Реакция властей

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер решительно осудил происходящее.

"Это не (законный — Ред.) протест, — это насилие. Я не буду стесняться назвать происходящее тем, чем оно является: ультраправым бандитизмом" —заявил Стармер.

После одного из последних заседаний комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра", премьер заявил, что на нем был согласован ряд действий, в том числе создание в полиции "постоянной армии" специалистов, которые будут разбираться с подобными инцидентами.

Для справки: "КОБРА" расшифровывается как "Комната "А" заседаний кабинета министров" (Cabinet Office Briefing Room A). Так называется чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в самых экстренных случаях.

Отвечая на вопрос, достаточно ли в Великобритании судов и тюремных камер для вынесения приговоров в связи с продолжающимися беспорядками, Стармер ответил, что он "в ужасе" от того, что правительство оказалось в таком положении.

"Но мы справимся с этой задачей", — пообещал премьер, заверив, что места в тюрьмах будет достаточно и что те, кто устраивает погромы, "почувствуют всю силу закона".

Министр внутренних дел Иветт Купер сказала, что очевидно существуют "проблемы с социальными сетями", которые, по ее выражению, действуют как ракетный двигатель, способствующий распространению дезинформации и организации актов насилия.

"Компании социальных сетей должны взять на себя определенную ответственность; мы также должны обеспечить, что преступная деятельность в сети преследуется", — сказала она в интервью BBC.

Сопутствующий скандал

На днях владелец X Илон Маск выделил пост правого американского комментатора Эшли Сент-Клера, который утверждал, что беспорядки стали результатом "последствий массовой миграции и открытых границ".

"Гражданская война неизбежна", — ответил Маск.

Правительству страны пришлось реагировать на заявление миллиардера. Представитель Кира Стармера осудил его замечание, заявив, что "нет оправдания" подобным комментариям.

"То, что мы увидели в этой стране, — это организованное жестокое бандитство, которому нет места ни на наших улицах, ни в Интернете", — сказал он и добавил "Мы говорим о меньшинстве бандитов, которые не говорят от имени Великобритании. И в ответ на это мы увидели, как некоторые из лучших представителей наших сообществ вышли и навели порядок".

Что происходит прямо сейчас

По состоянию на 5 августа в Великобритании не утихают антимигрантские протесты. Полиция Большого Манчестера арестовала 19 человек за выходные за предполагаемые преступления, включая нанесение ущерба и насильственные беспорядки. Семь человек были обвинены в хранении оружия, в том числе двое 16-летних подростков, а один человек был обвинен в нападении.

Центры предоставления убежища, которые подвергаются нападкам со стороны крайне правых организаций в социальных сетях, начали закрываться и заколачивать окна из-за страха попасть под раздачу.

Российский след

Как пишет The Telegraph, к разжиганию насилия на улицах Британии может быть причастен малоизвестный "новостной" ресурс, связанный с Россией. Псевдоновостной сайт носит название Channel3 Now. По данным газеты, именна на этом ресурсе, маскирующемся под англоязычное агентство новостей, было опубликовано фейковое сообщение о том, что нападение на детей в Саутпорте якобы совершил "17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати".

"То, что началось как ручеек, затем превратилось в поток, заставив теорию заговора снова хлынуть через социальные сети, где это имя было подхвачено тысячами других связанных с Россией аккаунтов, прежде чем его повторили настоящие российские государственные СМИ, которые цитировали Channel3 Now в своих репортажах", — говорится в материале.

Channel3 Now, на аккаунт которого подписано всего три тысячи пользователей, в тот день собрал 27 млн просмотров в соцсети. Именно эту публикацию начали цитировать и распространять британские ультраправые.

Как отмечает Стивен Гатчингс, исследователь России и дезинформационных кампаний из Манчестерского университета, пока непонятно, как именно Channel3 Now оказался в центре цепи событий. Однако, по его словам, Channel3 Now принадлежит к сложной сети современной информационной войны, "которая тянется вплоть до российского города Ижевск" и одноименного русскоязычного канала YouTube, который якобы был создан еще в 2012 году любителями автомобильных гонок.

Напомним, ранее мы писали о том, что после массовых протестов премьер Бангладеш ушла в отставку.