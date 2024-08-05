Російський слід та вбивство дітей: що відомо про хвилю заворушень у Британії – найпотужнішу за десятиліття (фото)

Лише за вихідні поліція заарештувала понад 150 людей

Велику Британію вже тиждень лихоманить від масових бунтів та погромів. За даними місцевих ЗМІ, нинішня хвиля соціальних заворушень є найсерйознішою за останнє десятиліття.

"Телеграф" розповідає про те, що зараз відбувається у Сполученому Королівстві. Насамперед почнемо з передісторії.

З чого все почалося

29 липня в англійському місті Саутпорт 17-річний хлопець з ножем здійснив напад на студію, де відбувався дитячий та юнацький тематичний захід, присвячений творчості співачки Тейлор Свіфт. Внаслідок нападу три дівчинки у віці 6, 7 та 9 років загинули. Ще 11 дітей та двоє дорослих отримали ножові поранення, більшість із них — у тяжкому стані.

Троє дівчат, які загинули внаслідок нападу (зліва направо): Елсі Дот Стенкомб, Бебе Кінг та Аліса Дасільва Агіар.

Правоохоронці вже встановили особу підозрюваного. Ним виявився 17-річний уродженець Кардіффа (столиця Уельсу) з руандійським корінням. При цьому, як пишуть британські CNN і The Guardian, у соцмережах швидко поширилася помилкова інформація, що він нібито був біженцем та шукачем притулку у Британії.

У середовищі ультраправих підхопили та поширили цю хвилю дезінформації, що спровокувало масштабні антимусульманські та антиіммігрантські протести у багатьох британських містах, які невдовзі перетворилися на погроми на сутички з правоохоронцями.

Місце злочину

Хто вийшов на протести

Репортери журналу Times заявляють, що спостерігали суміш вкрай правих активістів, людей, які шукають бійки, та місцевих жителів, які пов’язують імміграцію в їхньому районі із занепокоєнням із приводу кризи вартості життя. Натовп також підтримували глядачі та підлітки, які нещодавно розійшлися на літні канікули, які, як здалося журналістам, мали намір дати поліції відсіч.

З іншого боку, суміш антифашистських організацій, включаючи Hope not Hate та соціалістичні групи, намагалася перешкодити вкрай правим.

Пік заворушень

Минулі вихідні були дуже складними для Великох Британії. Цими днями погроми набули найбільшого розмаху. Так, лише за 3 серпня сталося щонайменше 100 арештів. Зокрема, порушників порядку було затримано у містах Халл, Ліверпуль, Сток-он-Трент, Ноттінгем, Брістоль, Манчестер, Блекпул та Белфаст. Там відбулися зіткнення з поліцейськими, погроми та пограбування, а також спроби нападів на об’єкти, які якимось чином могли бути пов’язані з мігрантами.

4 серпня радикально налаштовані ультраправі протестувальники фактично штурмували готелі мережі Holiday Inn, які використовувалися для розміщення шукачів притулку, у двох містах на півночі Англії – Тамворті та Ротеремі. Території цих готелів поліцейським вдалося звільнити від протестувальників лише за кілька годин. При цьому, під час операції десять правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ВВС, всього за вихідні поліція заарештувала понад 150 осіб, і це число, швидше за все, продовжить зростати.

Реакція влади

Новий прем’єр-міністр Британії Кір Стармер рішуче засудив те, що відбувається.

"Це не (законний — Ред.) протест, — це насильство. Я не соромитимуся назвати те, що відбувається тим, чим воно є: ультраправим бандитизмом" — заявив Стармер.

Після одного з останніх засідань комітету з надзвичайних ситуацій "Кобра", прем’єр заявив, що на ньому було узгоджено низку дій, у тому числі створення в поліції "постійної армії" фахівців, які розбиратимуться з подібними інцидентами.

Довідково: "КОБРА" розшифровується як "Кімната "А" засідань кабінету міністрів" (Cabinet Office Briefing Room A). Так називається надзвичайний урядовий комітет, який збирається лише в екстрених випадках.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо у Великій Британії судів і тюремних камер для винесення вироків у зв’язку з заворушеннями, Стармер відповів, що він "в жаху" від того, що уряд опинився в такому становищі.

"Але ми впораємося із цим завданням", — пообіцяв прем’єр, запевнивши, що місця у в’язницях буде достатньо і що ті, хто влаштовує погроми, "відчують всю силу закону".

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер сказала, що очевидно існують "проблеми із соціальними мережами", які, за її словами, діють як ракетний двигун, що сприяє поширенню дезінформації та організації актів насильства.

"Компанії соціальних мереж повинні взяти на себе певну відповідальність; ми також маємо забезпечити, що злочинна діяльність у мережі переслідується", — сказала вона в інтерв’ю ВВС.

Супутній скандал

Днями Власник X Ілон Маск виділив пост правого американського коментатора Ешлі Сент-Клера, який стверджував, що заворушення стали результатом "наслідків масової міграції та відкритих кордонів".

"Громадянська війна неминуча", — відповів Маск.

Уряду країни довелося реагувати на заяву мільярдера. Представник Кіра Стармера засудив його зауваження, заявивши, що "немає виправдання" подібним коментарям.

"Те, що ми побачили в цій країні, — це організоване жорстоке бандитство, якому немає місця ні на наших вулицях, ні в Інтернеті", — сказав він і додав. "Ми говоримо про меншість бандитів, які не говорять від імені Великої Британії. відповідь на це ми побачили, як деякі з найкращих представників наших спільнот вийшли та навели лад”.

Що відбувається прямо зараз

Станом на 5 серпня у Великій Британії не вщухають антимігрантські протести. Поліція Великого Манчестера заарештувала 19 осіб за вихідні за передбачувані злочини, включаючи заподіяння збитків та насильницькі заворушення. Семеро людей було звинувачено у зберіганні зброї, у тому числі двох 16-річних підлітків, а одну людину було звинувачено в нападі.

Центри надання притулку, які зазнають нападок з боку вкрай правих організацій у соціальних мережах, почали закриватися та забити вікна через страх потрапити під роздачу.

Російський слід

Як пише The Telegraph, до розпалювання насильства на вулицях Великої Британії може бути причетний маловідомий "новинний" ресурс, пов’язаний із Росією. Псевдоновиний сайт носить назву Channel3 Now. За даними газети, саме на цьому ресурсі, що маскується під англомовне агентство новин, було опубліковано фейкове повідомлення про те, що напад на дітей у Саутпорті нібито здійснив "17-річний мусульманин, біженець Алі Аль-Шакаті".

"Те, що почалося як струмок, потім перетворилося на потік, змусивши теорію змови знову ринути через соціальні мережі, де це ім’я було підхоплено тисячами інших пов’язаних з Росією акаунтів, перш ніж його повторили справжні російські державні ЗМІ, які цитували Channel3 Now у своїх репортажах ", — йдеться у матеріалі.

Channel3 Now, на акаунт якого підписано лише три тисячі користувачів, того дня зібрав 27 млн переглядів у соцмережі. Саме цю публікацію почали цитувати та поширювати британські ультраправі.

Як зазначає Стівен Гатчінгс, дослідник Росії та дезінформаційних кампаній з Манчестерського університету, поки що незрозуміло, як саме Channel3 Now опинився в центрі ланцюга подій. Однак, за його словами, Channel3 Now належить до складної мережі сучасної інформаційної війни, "яка тягнеться аж до російського міста Іжевськ" та однойменного російськомовного каналу YouTube, який нібито був створений ще 2012 року аматорами автомобільних перегонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після масових протестів прем’єр Бангладеш пішла у відставку.