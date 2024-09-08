В Одессе мужчина на камеру похвастался как "отбивался" от ТЦК: оправдания себя ждать не заставили (видео)

Извинения подъехали всего лишь спустя три часа

В Одессе мужчина крайне негативно отозвался о ТЦК в одном из уличных интервью. Оправдания себя долго ждать не заставили.

Кадрами происшествия поделился местный активист Демьян Ганул в своем telegram-канале. По его словам, мужчину на видео зовут Ростислав Шевченко и он якобы занимается распространением наркотиков.

На кадрах заметно, что мужчина говорит, что принудительной мобилизации в Украине быть не должно. Кроме того, он рассказал историю о том, как "отбивался" от сотрудников ТЦК.

По его словам, происходящее является "беспределом" с которым он будет бороться.

Спустя несколько часов после того, как видео получило широкую огласку, появились оправдания. На другом видео мужчина заявил, что его слова "были вырваны из контекста". Кроме того, он добавил, что не имеет ничего против сотрудников ТЦК и заявил, что мобилизация нужна.

Как сообщалось ранее, в Одессе в одном из известных ресторанов музыкант заведения исполнял песни российского певца Александра Розенбаума, публично поддерживающего войну в Украине.