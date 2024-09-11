Слідкували за українським ексрозвідником: у Німеччині затримали трьох шпигунів

Екс-розвідник допоміг поліції із затриманням

У Німеччині затримали трьох шпигунів, які збирали інформацію про колишнього українського офіцера розвідки. Попередньо відомо, що вони працювали на російські спецслужби.

Про це пише Zeit. У рішенні Федерального суду зазначено, що завданням шпигунів була підготовка ґрунту для подальших розвідувальних операцій і не виключається, що їх кінцевою метою було вбивство чи викрадення людини.

Затримання відбулося у червні, проте відомо про це стало лише зараз. Повідомляється, що з колишнім офіцером зв’язався невідомий та запропонував працювати нібито на секретні служби України у Німеччині. Той спочатку погодився, але потім своїми каналами з’ясував, що пропозиція була фейком.

Після цього він звернувся до поліції та допоміг їм затримати шпигунів. Спочатку офіцер погодився зустрітися із "супроводжуючими" в одному з кафе Франкфурта.

На зустріч він не прийшов, а троє чоловіків затримали силовики. У їхньому автомобілі було виявлено відстежуючий пристрій.

Як повідомлялося раніше, у Польщі викрили діяльність групи російських та білоруських хакерів. Вони робили спроби проникнути в державні структури, викрасти дані та займатися здирством.