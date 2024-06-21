Подозревают в шпионаже: в Германии задержали украинца и двух пособников

Украинцу помогали россиянин и армянин

В немецком Франкфурте-на-Майне задержали троих мужчин по подозрению в шпионаже. Это украинец и его пособники – граждане Российской Федерации (РФ) и Армении.

Мужчины следили за гражданином Украины и собирали информацию о нем для зарубежной спецслужбы. Об этом сообщает Bild со ссылкой на прокуратуру.

Издание пишет, что мужчины также следили за кафе, где их "цель" проводила время. Однако не указано, для какой именно спецслужбы они собирали данные.

Bild опубликовал имена трех задержанных:

украинец Роберт А.;

россиянин Арман С.;

армянин Вардгес И.

Их уже отправили под арест. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе. Больше информации об этом деле пока неизвестно.

Отметим, что в Европе все чаще обнаруживают шпионов, работающих на российские спецслужбы. Эта проблема характерна не только для Германии.

Недавно в Словении заявили об увеличении количества российских студентов в местных вузах. Власти опасаются, что среди них может быть много кремлевских шпионов. Количество студентов резко увеличилось два года назад на фоне массовой высылки российских дипломатов из европейских стран.

Ранее "Телеграф" сообщал о громком скандале в Германии. Помощник депутата оказался шпионом, работавшим на дружественную к России страну.