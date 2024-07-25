Репетиция конца света? Россию накрывает наводнение и извержение вулкана (фото, видео)

Затопило даже аэропорт

В России продолжает бушевать непогода, ведь после смерча в Сочи, на Чукотке настоящий потоп, а на Камчатке проснулся древний вулкан Безименный. Из затопленного населенного пункта уже эвакуируют людей, масштаб бедствия достиг значительных пределов.

Как сообщают росмедиа, затопило даже аэропорт на Чукотке. Мосты, дороги, дома разрушены наводнением.

"В Билибинском районе Чукотского автономного округа длительное время идут дожди, что привело к выходу из берегов реки Каральвеем и подтоплению участка города Билибино. Пострадал от стихии район Старого порта", — говорится в сообщении.

На большинстве дорог движение возможно только на вездеходах, а некоторые трассы совсем перекрыты. На фото, которые уже публикуют в сети, видно, что кое-где произошло разрушение асфальта и дорог.

В то же время на Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 12 км. Сейчас ему присвоен "красный" код авиационной опасности. Его золовой шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Берингова моря.

По данным ученых, извержение не несет угрозы ближайшим населенным пунктам, но опасно для туристов, работников Кумрочского золотосеребряного месторождения, а также авиации.

Напомним, недавно возле Тюмени и Нижнего Тагила было зафиксировано настоящее торнадо. Пострадали десятки домов.

Ранее "Телеграф" писал, что Россию накрыл мощный ураган "Орхан".