Встрече – быть. Зеленский и Фицо пришли к соглашению (обновлено)
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Стороны готовятся к встрече, которая может состояться уже скоро
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в ближайшее время.
Об этом сообщает iRozhlas. По словам Фицо, сейчас Киев и Братислава работают над определением даты и места встречи.
"Мы ищем другую дату, которая должна состояться в ближайшие несколько дней", — ответил Фицо на вопрос журналиста. Других подробностей словацкий политик не стал озвучивать.
Среди мест возможной встречи Зеленского и Фицо рассматривается швейцарский Давос — это было предложение словацкой стороны. Там 20 января стартует юбилейный 55-й Всемирный экономический форум.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского встретиться, чтобы разрешить споры на фоне прекращения транзита российского газа через Украину. Во время обращения к Зеленскому Фицо подчеркнул, что встречу лучше провести на территории Словакии недалеко от границы с Украиной.
Помимо этого Фицо заявил, что не желает приезжать на переговоры в Украину. Он также пригрозил Украине ответными мерами, включая прекращение поставок электроэнергии в ответ на остановку транзита российского газа в страны Европы, включая Словакию, через территорию Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа.