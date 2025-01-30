В Эстонии готовятся к длительным отключениям света и скупают генераторы

Некоторые генераторы уже полностью распроданы

Эстония готовится к десинхронизации энергосистемы от российской (в конце следующей недели Эстония будет отключена от российской энергосистемы и подключена к системе континентальной Европы). Она вызвала у некоторых простых граждан волну паники. Из-за опасений блэкаутов с полок магазинов буквально смели генераторы.

Об этом пишет ERR. Как отмечается в материале, несмотря на низкую вероятность перебоев с электричеством, тема готовности к блэкаутам способствовала росту продаж генераторов. По оценке представителей сетевых магазинов, всплеск продаж был впечатляющим.

"По сравнению с январем прошлого года в этом месяце продажи генераторов выросли в десятки раз. Рядом с некоторыми артикулами уже стоит отметка "распродано", — рассказывает директор отдела коммерческих продаж одного из популярных эстонских магазинов.

Для справки: утром 8 февраля в странах Балтии начнется отключение от российской энергосистемы: процесс начнется с Литвы и закончится Эстонией. К вечеру второго дня линии Литвы будут соединены с линиями Польши. В переходный период трем странам придется обходиться своими силами, поэтому производство и потребление будут разделены между тремя государствами. При необходимости Эстония сможет получить электроэнергию из Финляндии по подводному кабелю. У Литвы есть аналогичное соединение со Швецией.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Укрэнерго" сделали заявление о том, планируются ли в ближайшее время отключения света в Украине.