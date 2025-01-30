В Естонії готуються до тривалих відключень світла та скуповують генератори

Деякі генератори вже повністю розпродані

Естонія готується до десинхронізації енергосистеми від російської (наприкінці наступного тижня Естонія буде відключена від російської енергосистеми та підключена до системи континентальної Європи). Вона викликала в деяких пересічних громадян хвилю паніки. Через побоювання блекаутів з полиць магазинів буквально змели генератори.

Про це пише ERR. Як зазначається у матеріалі, незважаючи на низьку ймовірність перебоїв з електрикою, тема готовності до блекаутів сприяла зростанню продажів генераторів. За оцінкою представників мережевих магазинів, сплеск продажів був вражаючим.

"Порівняно з січнем минулого року цього місяця продаж генераторів зріс у десятки разів. Поряд з деякими артикулами вже стоїть позначка "розпродано", — розповідає директор відділу комерційних продаж одного з популярних естонських магазинів.

Для довідки : вранці 8 лютого в країнах Балтії розпочнеться відключення від російської енергосистеми: процес розпочнеться з Литви та закінчиться Естонією. Надвечір другого дня лінії Литви будуть з’єднані з лініями Польщі. У перехідний період трьом країнам доведеться обходитися самотужки, тому виробництво та споживання будуть розділені між трьома державами. При необхідності Естонія зможе отримати електроенергію з Фінляндії підводним кабелем. Литва має аналогічне з'єднання зі Швецією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "Укренерго" зробили заяву про те, чи найближчим часом плануються відключення світла в Україні.