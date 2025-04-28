Работала врачом, а потом пошла в политику: какой была в молодости Марина Порошенко
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Марина долгое время посвящала себя семье
Пятый президент Украины Петр Порошенко состоит в браке с супругой Мариной более 40 лет. Недавно женщина подала иск в суд по разделу имущества с мужем-политиком. Это породило немало забавных мемов.
"Телеграф" расскажет, что известно о Марине Порошенко и ее браке с бывшим украинским президентом.
Что известно о Марине Порошенко
Марина родилась в 1962 году в Киеве. Ее отец был заместителем министра здравоохранения УССР, а мать работала на заводе "Арсенал". Получала образование в Киевском медицинском институте. После окончания вуза Порошенко работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в столице.
Некоторое время Марина была помощницей нардепа Виктора Короля на общественных началах. В течение 2 лет училась в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. После этого она получила квалификацию "искусствовед-эксперт".
В 2014 году Марина была помощницей депутата-мажоритарщика из Винницы Григория Заболотного на общественных началах. В 2016-2020 годах жена Порошенко входила в Совет по развитию музейного комплекса "Мистецький арсенал". В течение года она возглавляла Украинский культурный фонд.
В 2020 году Порошенко прошла в депутаты Киевского городского совета от "Европейской солидарности".
Брак с Петром Порошенко
Марина и Петр Порошенко познакомились на студенческой дискотеке. Марина рассказывала, что влюбилась сразу. Оживило интерес и то, что у Порошенко было звание мастера спорта по вольной борьбе и дзюдо.
Затем Марину и Петра отправили вместе в колхоз на сбор урожая. Тогда они стали встречаться. Женщина вспоминала, что часто допоздна оставалась разговаривать с Петром у ее дома.
"Это было так романтично… У меня был жесткий режим, в 22:00 мне нужно быть дома. В это время мы зашли под дом, я показалась маме, а потом мы стояли под балконом до часу ночи и позже — было очень трудно разводиться", — делилась она.
Через год пара решила пожениться, однако Порошенко прислали повестку из военкомата, и ему пришлось идти в армию. Петра отпустили из войска всего на 10 дней, чтобы отметить свадьбу. Женщина вспоминала, что их отцы познакомились перед самой регистрацией брака.
"Наши папы познакомились перед ЗАГСом. Это выглядело нелепо: папа протянул руку и сказал: "Переведенцев". Отец Петра тоже протянул руку: "Очень приятно, Порошенко". Мы часто вспоминаем этот момент", — говорила Марина.
У супругов появилось четверо детей: Алексей, Евгения, Александра и Михаил. По предварительной информации, все они живут в Лондоне. Алексей вместе с супругой дистанционно управляют агрокомпаниями в Украине, Михаил учится на финансового аналитика, а Александра работает советником в консалтинговой компании. Евгения пока не работает.
Долгое время Марина посвящала себя семье и воспитанию детей, поэтому она прекратила работать кардиологом. Когда Порошенко был избран президентом, женщина получила статус первой леди. Тогда она стала часто появляться на публике с мужем и сопровождать его на разных мероприятиях. Марина сама пошла в политику, став депутатом Киевсовета. Сейчас она продолжает там работать и занимается социальными инициативами.
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