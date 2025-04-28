Работала врачом, а потом пошла в политику: какой была в молодости Марина Порошенко

Марина долгое время посвящала себя семье

Пятый президент Украины Петр Порошенко состоит в браке с супругой Мариной более 40 лет. Недавно женщина подала иск в суд по разделу имущества с мужем-политиком. Это породило немало забавных мемов.

"Телеграф" расскажет, что известно о Марине Порошенко и ее браке с бывшим украинским президентом.

Что известно о Марине Порошенко

Марина родилась в 1962 году в Киеве. Ее отец был заместителем министра здравоохранения УССР, а мать работала на заводе "Арсенал". Получала образование в Киевском медицинском институте. После окончания вуза Порошенко работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в столице.

Марина Порошенко с отцом, фото из сети

Некоторое время Марина была помощницей нардепа Виктора Короля на общественных началах. В течение 2 лет училась в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. После этого она получила квалификацию "искусствовед-эксперт".

Марина Порошенко, как и ее муж, пошла в политику

В 2014 году Марина была помощницей депутата-мажоритарщика из Винницы Григория Заболотного на общественных началах. В 2016-2020 годах жена Порошенко входила в Совет по развитию музейного комплекса "Мистецький арсенал". В течение года она возглавляла Украинский культурный фонд.

В 2020 году Порошенко прошла в депутаты Киевского городского совета от "Европейской солидарности".

Брак с Петром Порошенко

Марина и Петр Порошенко познакомились на студенческой дискотеке. Марина рассказывала, что влюбилась сразу. Оживило интерес и то, что у Порошенко было звание мастера спорта по вольной борьбе и дзюдо.

Марина и Петр Порошенко в молодости, фото "УП"

Затем Марину и Петра отправили вместе в колхоз на сбор урожая. Тогда они стали встречаться. Женщина вспоминала, что часто допоздна оставалась разговаривать с Петром у ее дома.

"Это было так романтично… У меня был жесткий режим, в 22:00 мне нужно быть дома. В это время мы зашли под дом, я показалась маме, а потом мы стояли под балконом до часу ночи и позже — было очень трудно разводиться", — делилась она.

Марина и Петр Порошенко в молодости, фото из сети

Через год пара решила пожениться, однако Порошенко прислали повестку из военкомата, и ему пришлось идти в армию. Петра отпустили из войска всего на 10 дней, чтобы отметить свадьбу. Женщина вспоминала, что их отцы познакомились перед самой регистрацией брака.

"Наши папы познакомились перед ЗАГСом. Это выглядело нелепо: папа протянул руку и сказал: "Переведенцев". Отец Петра тоже протянул руку: "Очень приятно, Порошенко". Мы часто вспоминаем этот момент", — говорила Марина.

Марина и Петр Порошенко вместе 40 лет, фото из сети

У супругов появилось четверо детей: Алексей, Евгения, Александра и Михаил. По предварительной информации, все они живут в Лондоне. Алексей вместе с супругой дистанционно управляют агрокомпаниями в Украине, Михаил учится на финансового аналитика, а Александра работает советником в консалтинговой компании. Евгения пока не работает.

Марина и Петр Порошенко с детьми, фото из сети

Семья Петра Порошенко, фото из сети

Долгое время Марина посвящала себя семье и воспитанию детей, поэтому она прекратила работать кардиологом. Когда Порошенко был избран президентом, женщина получила статус первой леди. Тогда она стала часто появляться на публике с мужем и сопровождать его на разных мероприятиях. Марина сама пошла в политику, став депутатом Киевсовета. Сейчас она продолжает там работать и занимается социальными инициативами.

Марина Порошенко является депутатом Киевсовета, фото из сети

Марина Порошенко часто появляется на публике, фото из сети

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