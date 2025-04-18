Польша стремится к двойному "ядерному зонтику". Что задумал Дуда

Страна ищет максимальной защиты

Польша рассматривает два пути ядерной защиты от России. Речь идет и о доступе к французскому "ядерному зонтику", который предложил президент Франции Эммануэль Макрон, и о программе ядерного обмена США.

По мнению президента Польши Анджея Дуды, эти подходы могут дополнять друг друга. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими", – сказал президент.

Ранее он призвал разместить часть ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Польши для сдерживания российской агрессии. Однако ядерный арсенал Франции также может помочь защитить Польшу, уверен политик.

Как известно, Макрон предложил расширить так называемый "ядерный зонтик" Франции на своих европейских союзников. Это явилось ответом на риски, что Россия в будущем может расширить свою агрессию на восточный фланг Европейского Союза.

Франция – единственная страна ЕС, имеющая ядерное оружие. В арсенале Парижа около 300 ядерных боеголовок.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Анджей Дуда обратился в США с призывом разместить на территории его страны ядерное оружие. Польский лидер выступил с заявлением, что Трамп мог бы принять решение о передислокации ядерных боеголовок США из Западной Европы или территории Штатов в Польшу.