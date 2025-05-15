Німеччина виділить десятки мільярдів, щоб реанімувати армію: Мерц зробив гучну обіцянку

Армія Німеччини має проблеми не тільки з грошима

З огляду на посилення загрози із боку Росії Німеччина займається реформою армії. Новий канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що армія країни має стати достатньо сильною, щоб нікому не спало на думку на неї нападати.

Про це він розповів на інавгураційній промові в парламенті. Як повідомляє Bloomberg, канцлер обіцяє надати Бундесверу всі необхідні фінансові ресурси.

"Наші друзі та партнери також чекають цього від нас, мало того, вони практично вимагають цього", — сказав Мерц.

За його словами, під час його керівництва армія Німеччини стане привабливішою для молодих людей, що змусить їх взяти відповідальність за майбутнє країни.

"Ми повинні вміти захищати себе, щоб нам не доводилося захищати себе. Наша мета — Німеччина та Європа, які разом настільки сильні, що нам ніколи не доведеться застосовувати зброю", — сказав Мерц.

Згідно з даними Bloomberg, у проєкті бюджету оборонні витрати будуть збільшені до більш ніж 60 мільярдів євро у поточному та наступному році. Для порівняння попереднього року оборонні витрати становили 52 мільярди.

Проте, крім фінансування, в армії Німеччини є й інша проблема — серйозний дефіцит кадрів. Зараз там 260 тисяч солдатів, а для досягнення боєздатності їй потрібно ще щонайменше 100 тисяч.

Як повідомлялося раніше, Німеччина наполягає на посиленні санкцій проти Росії, якщо до кінця цього тижня не буде прогресу щодо врегулювання війни в Україні. Мерц заявив, що РФ має показати, що готова до мирних переговорів та погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню.