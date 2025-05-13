Германия дала Кремлю еще одно последнее предупреждение

Германия дала Путину последнее предупреждение

Немецкий канцлер Фридрих Мерц предупредил о введении новых санкций против России. Эти ограничения могут быть введены, если до конца недели не будет прогресса в переговорах по прекращению огня в Украине.

Как сообщает The Guardian, новые санкции могут затронуть энергетический и финансовый сектор России. "Мы будем рассматривать другие сферы, такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок", — заявил Мерц.

Германия ужесточает давление на Кремль после того, как предыдущий дедлайн Путин проигнорировал. Немецкая сторона потребовала получить ответ от Москвы, угрожая усилением санкций, однако российская сторона не дала никакой реакции.

Спикер Кремля Песков отреагировал на предварительные заявления немецких властей, назвав их неприемлемыми. По его словам, Россия не воспринимает "ультиматумы", однако в этот раз предупреждение поступает напрямую от канцлера Германии.

Пока, как пишут журналисты, в Европе воздерживаются от давления на Трампа относительно введения дополнительных ограничений против России из-за попыток организовать личную встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

Напомним, Телеграф писал, что Зеленский ввел новые санкции. Под ударом Куклачев, Джигурд, Расторгуев, китайские компании и не только.