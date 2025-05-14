Либо прекращение огня, либо санкции: Мерц подтвердил жесткую позицию Европы по отношению к России

Если россияне снова попытаются уклониться от переговоров и от прекращения огня, потребуются новые санкции.

Германия настаивает на усилении санкций против России, если до конца этой недели не будет прогресса по урегулированию войны в Украине. Российский режим должен показать, что готов к мирным переговорам и согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Deutsche Welle. Мерц отметил, что немецкое правительство будет настаивать на усилении санкций на европейском уровне, если Кремль откажется от прекращения огня и продолжит тормозить мирные переговоры.

"Я должен вам честно сказать, я восхищаюсь мужеством Владимира Зеленского, который, несмотря на эти сложные обстоятельства, решился на это… Но это также показывает, с какой серьезностью и одновременно с какой готовностью к компромиссам он готов делать все, чтобы воспользоваться этим моментом для прекращения огня и дальнейших мирных переговоров в Украине", – сказал канцлер, комментируя решение Зеленского поехать в Стамбул на встречу с Путиным.

При этом, добавил Мерц, если россияне снова попытаются уклониться от переговоров и прекращения огня, потребуются новые санкции. В частности, ограничения могут ударить по российской энергетике и финансовому рынку.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что в ближайшие дни против России будут применены новые санкции, если Кремль не согласится на 30-дневное перемирие. Он отметил, что сейчас европейские страны ждут четкого ответа российского правителя Владимира Путина на его прибытие в Стамбул.

Как сообщалось ранее, Путин во время своего выступления заявил, что Россия не пойдет на 30-дневную остановку огня, но хочет возобновить переговоры в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сказал, что ждет Путина в Турции 15 мая для личной встречи.

В России после этого сообщили, что личной встречи не будет и придумали кучу отговорок. Президент США Дональд Трамп позже сказал, что она все же состоится и даже выразил готовность прилететь в Стамбул лично, чтобы тоже принять участие в переговорах. А эксперты отмечают, что своим заявлением Украина выбила очередной козырь из рук россиян. Если раньше можно было рассчитывать на скучное зачитывание ультиматума со стороны россиян во время встречи, то теперь так поступить не получится.

Однако вмешательство президента США Дональда Трампа, заявившее, что Украина и Россия должны "немедленно начать" мирные переговоры в Стамбуле, сорвало планы европейских стран заставить Соединенные Штаты ввести новые санкции против России. Зеленский не имел политического пространства для отказа из-за опасений, что отношения с Трампом снова испортятся, но красиво вышел из ситуации, выдвинув Путину встречный ультиматум.