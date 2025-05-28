Фицо хочет накормить словаков медвежатиной: можно ли купить деликатес в Украине

Мясо медведя пригодно к употреблению, но лишь при соблюдении определенных правил обработки

В Словакии разрешили есть медведей. Из-за недавних случаев нападения на людей со смертельным исходом, правительство страны одобрило план по сокращению популяции хищников.

Как пишет BBC, всего в стране проживает около 1300 бурых медведей и теперь около четверти из них будет убита. Мясо хищников будет продано населению.

Решение уже вызвало острую критику со стороны экоактивистов и оппозиционных политиков, в том числе и в Европарламенте. Хотя в мире популяция бурых медведей весьма стабильна, но в ЕС это не частый зверь.

Медвежатину можно будет купить в Словакии, если будут соблюдены все правила безопасности по его обработке. Подобное блюдо является редкостью для Европейского континента, однако в северных странах вроде Финляндии или Швеции его можно весьма часто увидеть в продаже. Впрочем, из-за особенностей законодательства, продажа мяса медведя за пределы страны запрещена законами ЕС.

Главное опасностью при употреблении медвежатины являются личинки круглого червя трихинеллы. Из-за их потенциального наличия, мясо необходимо подвергнуть тщательной термической обработке, разогрев минимум до 70 градусов Цельсия. Методы вроде заморозки, сушки или копчения от паразита не избавляют. Если все меры безопасности соблюдены, то мясо медведей вполне подходит для употребления в пищу человеком.

В Словакии с 2000 по 2020 годы зафиксировали 54 случая столкновения людей с медведями, при этом в последнее время фиксируется в среднем около 10 нападений за год. Чиновники из правительства Роберта Фицо утверждают, что причиной стало резкое увеличение популяции этих хищников. Бурые медведи строго охраняются директивами ЕС и могут быть убиты лишь в исключительных случаях, при угрозе общественной безопасности и только, если нет других возможностей решить проблему.

В Украине купить медвежатину нельзя из-за жестких правил реализации мясной продукции. В тех малочисленных европейских странах, где она продается, ее запрещено экспортировать согласно директив ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно выбрать мясной фарш в магазинах и на что стоит обратить внимание перед покупкой.