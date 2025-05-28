Фіцо хоче нагодувати словаків ведмежатиною: чи можна купити делікатес в Україні

М’ясо ведмедя придатне до вживання, але лише за дотримання певних правил обробки

У Словаччині дозволили їсти ведмедів. Через недавні випадки нападу на людей зі смертельними наслідками уряд країни схвалив план зі скорочення популяції хижаків.

Як пише BBC, всього в країні проживає близько 1300 бурих ведмедів і тепер близько чверті з них буде вбито. М’ясо хижаків буде продано населенню.

Рішення вже викликало гостру критику з боку екоактивістів та опозиційних політиків, у тому числі й у Європарламенті. Хоча у світі популяція бурих ведмедів стабільна, але в ЄС це не частий звір.

Ведмежатину можна буде купити в Словаччині, якщо буде дотримано всіх правил безпеки щодо її обробки. Подібна страва є рідкістю для Європейського континенту, однак у північних країнах на кшталт Фінляндії чи Швеції її можна часто побачити у продажу. Втім, через особливості законодавства продаж м’яса ведмедя за межі країни заборонено законами ЄС.

Головною небезпекою при вживанні ведмежатини є личинки круглого черва трихінели. Через їхню потенційну наявність, м’ясо необхідно піддати ретельній термічній обробці, розігрівши мінімум до 70 градусів Цельсія. Методи на кшталт заморозки, сушіння або копчення від паразита не позбавляють. Якщо всіх заходів безпеки дотримано, то м’ясо ведмедів цілком підходить для споживання людиною.

У Словаччині з 2000 по 2020 роки зафіксували 54 випадки зіткнення людей з ведмедями, причому останнім часом фіксується в середньому близько 10 нападів за рік. Чиновники з уряду Роберта Фіцо стверджують, що причиною стало різке збільшення популяції цих хижаків. Бурі ведмеді суворо охороняються директивами ЄС і можуть бути вбиті лише у виняткових випадках, при загрозі громадській безпеці і тільки якщо немає інших можливостей розв'язати проблему.

В Україні купити ведмежатину не можна через жорсткі правила реалізації м’ясної продукції. У тих нечисленних європейських країнах, де вона продається, її заборонено експортувати згідно з директивами ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вибрати м’ясний фарш у магазинах і на що варто звернути увагу перед покупкою.