Путин после Украины может атаковать отдаленную страну: там уже принимают меры

Следующей целью России может стать Арктический регион

Если Россия не остановится в Украине, то ее следующей целью может стать установление контроля над Арктикой. Это поставит под угрозу безопасность ряда северных стран, включая Исландию.

Об этом рассказала премьер Исландии Криструн Фростадоуттир во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Укринформ. По ее словам, угроза от России сейчас не кажется чем-то далеким.

"Мы имели очень конструктивное обсуждение арктической безопасности. Мы знаем о ситуации на Севере, это для нас дом, а не концептуальная идея, это место, где мы живем. Российская агрессия против Украины имеет для нас значение даже если происходит далеко. Если они победят на восточном фланге, они могут обратить свои взгляды на Север, где мы живем", — сказала чиновница.

Как известно, у Исландии нет вооруженных сил, поскольку страна находится далеко от Европейского континента. Вместе с тем, как часть НАТО Исландия поддерживает военную инфраструктуру для авиации и морских сил Альянса.

Фростадоуттир отметила, что ее страна готова увеличить оборонные расходы и уже начала воплощать новую национальную политику по безопасности.

"Россия остается наиболее существенной и ужасной угрозой нашей безопасности. Я знаю, что Исландия традиционно является гордым мирным государством, и это делает ваш вклад в усилия Альянса даже более весомым. Потому что для того, чтобы сохранить мир, нам нужно переключиться на мышление военного времени", — добавил Рютте.

Стоит отметить, что Исландия находится на расстоянии примерно в 2200 километрах от Мурманска, возле которого расположена база стратегической авиации "Оленья", откуда обычно самолеты вылетают бомбить Украину. Для сравнения от Киева до Мурманска примерно такое же расстояние — чуть более 2000 километров.

Исландия на карте Арктики

Как сообщалось ранее, министр обороны Эстонии Ханно Певкур тоже недавно заявлял, что в случае завершения войны в Украине, сотни тысяч российских солдат будут готовы к нападению на европейские страны.