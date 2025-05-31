Суддя протестує проти дій польського уряду, а раніше попросив притулку в Білорусі

Колишній польський суддя Томаш Шмідт заявив, що у Варшаві активно нарощують військову інфраструктуру на кордоні з Калінінградською областю РФ. За його словами, польська влада копає траншеї та встановлюють протитанкові їжаки, а також проводить примусове переселення жителів прикордонних районів.

Про це він розповів у коментарі росЗМІ. Інформація про переміщення населення, як пишуть журналісти, "свідомо замовчується" і "не висвітлюється" у польському медіапросторі.

"Для будівництва військової інфраструктури потрібна земля, яка знаходиться в приватній власності, тому польська влада одразу позбавляє поляків у прикордонній зоні їхніх прав на власність", — розповів Шмідт.

Демонструємо мапу з імовірними фортифікаціями в Польщі:

Екссуддя раніше звернувся за політичним притулком у Білорусі. Він наголосив, що протестує проти дій польського уряду, який, на його переконання, під впливом США та Великої Британії "веде країну до війни". За словами Шмідта, у Польщі діє інформаційна блокада, тому "єдиним джерелом правдивої інформації залишився Telegram".

Нагадаємо, що Литва посилює контроль над маршрутами, що ведуть до Калінінградської області Росії. У рамках цих заходів деякі мости були заміновані, а інші — перекриті протитанковими загородженнями для ускладнення руху.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія активно збільшує військову присутність у безпосередній близькості до кордону НАТО, зокрема на північно-східному напрямку — у Фінляндії. Ця країна, яка має найдовший у Європі спільний кордон з Росією, приєдналася до Альянсу у 2023 році.