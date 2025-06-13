На западе Франции разбился автобус с украинскими школьниками: есть погибшие, много пострадавших

Автобус с украинцами опрокинулся на автостраде

Во Франции автобус с украинскими школьниками попал в ужасную аварию — погибли 4 человека, 45 ранены. Трагедия произошла на автостраде А81 у города Ле-Ман.

В салоне были дети от 15 до 17 лет, принимавшие участие в международном школьном обмене. Об этом сообщают французские СМИ.

Согласно сообщениям, авария произошла около 12:00 на 179-м километре автострады А81 в направлении Ренн — Ле-Ман вблизи коммуны Дегре. Автобус с украинскими пассажирами опрокинулся на обочине трассы. По данным префектуры департамента Сарт, 11 человек получили тяжелые ранения, 34 человека — легкие травмы.

Франция, автострада А81 на карте

ДТП с украинским автобусом, Франция

На место происшествия срочно прибыли 87 спасателей пожарной службы и 49 единиц спецтехники. Для эвакуации пострадавших привлекли вертолет. Раненых доставляют в университетскую больницу в Анжере, которая находится в часе езды от места аварии. Больница открыла кризисный центр для координации помощи пострадавшим.

Посольство Украины во Франции подтвердило информацию об аварии. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко вместе с сотрудниками дипмиссии срочно отправились на место происшествия. Дипломаты работают с французскими службами по оказанию помощи пострадавшим украинцам.

Автобус, в котором ехали украинцы

Автостраду А81 полностью перекрыли в обоих направлениях, что повлекло заторы протяженностью почти 10 километров. На месте аварии установили палатки для первой помощи.

Точные обстоятельства аварии пока выясняются. В коммуне Дегре для родственников погибших организовали траурный зал. Открыт специальный телефонный номер для информирования родных пострадавших: 09 70 80 90 40.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил соболезнования в связи с трагедией. Министр транспорта Филипп Табаро назвал это "очень тяжелой дорожной аварией с большими человеческими потерями".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинец попал в серьезное ДТП в Польше. Молодой человек получил серьезные травмы.