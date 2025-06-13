На заході Франції розбився автобус з українськими школярами: є загиблі, багато постраждалих

Автобус з українцями перекинувся на автостраді

У Франції автобус з українськими школярами потрапив у жахливу аварію — загинули 4 людини, 45 поранені. Трагедія сталася на автостраді А81 біля міста Ле-Ман.

У салоні були діти віком від 15 до 17 років, які брали участь у міжнародному шкільному обміні. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, аварія трапилася близько 12:00 на 179-му кілометрі автостради А81 у напрямку Ренн — Ле-Ман поблизу комуни Дегре. Автобус з українськими пасажирами перекинувся на узбіччі траси. За даними префектури департаменту Сарт, 11 людей отримали важкі поранення, 34 особи — легкі травми.

Франція, автострада А81 на карті

ДТП з українським автобусом, Франція

На місце події терміново прибули 87 рятувальників пожежної служби та 49 одиниць спецтехніки. Для евакуації постраждалих залучили гелікоптер. Поранених доставляють до університетської лікарні в Анжері, яка розташована за годину їзди від місця аварії. Лікарня відкрила кризовий центр для координації допомоги постраждалим.

Посольство України у Франції підтвердило інформацію про аварію. Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко разом із співробітниками дипмісії терміново вирушили на місце події. Дипломати працюють з французькими службами для надання допомоги постраждалим українцям.

Автобус, у якому їхали українці

Автостраду А81 повністю перекрили в обох напрямках, що спричинило затори довжиною майже 10 кілометрів. На місці аварії встановили намети для надання першої допомоги.

Точні обставини аварії поки що з'ясовуються. У комуні Дегре для родичів загиблих організували траурну залу. Відкрито спеціальний номер телефону для інформування рідних постраждалих: 09 70 80 90 40.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру висловив співчуття у зв'язку з трагедією. Міністр транспорту Філіп Табаро назвав це "дуже важкою дорожньою аварією з великими людськими втратами".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українець потрапив у серйозну ДТП в Польщі. Молодий чоловік отримав серйозні травми.