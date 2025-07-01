Целый подпольный конвейер. В Румынии украинцы получали фальшивые документы

"Фейковые" удостоверения получали и другие иностранцы

В Румынии гражданам Украины, Молдовы и России незаконно выдавали румынские удостоверения личности. За дело взялись правоохранители, в городе Ботошане прошли более 200 обысков.

Как сообщает румынское издание Digi24, в состав группы, которая наладила выдачу поддельных удостоверений иностранцам, входят государственные служащие службы реестра населения и мэрии. Их обвиняют во взяточничестве, махинациях с компьютерными данными и подделке документов.

Как установило следствие, иностранцам выдавали румынские документы на основе поддельных справок с вымышленными адресами, иногда без ведома владельцев. Также указывались фальшивые данные получателя "документа" — вымышленные имя, дата рождения и т.д.

Известно, что в течение 2023-2024 годов через эту схему 7 тысяч иностранцев фиктивно зарегистрировали свое место жительства в Румынии. Речь идет о людях, рожденных в Украине, Молдове, России и других бывших советских республиках.

Как сообщал "Телеграф", избранный в мае президент Румынии Никушор Дан заявил, что Румыния будет продолжать поддержку Украины в условиях российской агрессии против Киева. Этот шаг отвечает интересам безопасности непосредственно Румынии, поскольку у Бухареста нет желания граничить с Россией или с российским сателлитом.