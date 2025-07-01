Цілий підпільний конвеєр. У Румунії українці отримували фальшиві документи

"Фейкові" посвідчення отримували й інші іноземці

В Румунії громадянам України, Молдови та Росії незаконно видавали румунські посвідчення особи. За справу взялися правоохоронці, у місті Ботошані відбулося понад 200 обшуків.

Як повідомляє румунське видання Digi24, до складу групи, що налагодила видачу підробних посвідчень іноземцям, входять державні службовці служби реєстру населення та мерії. Їх звинувачують у хабарництві, махінаціях з комп'ютерними даними та підробці документів.

Як встановило слідство, іноземцям видавали румунські документи на основі підроблених довідок з вигаданими адресами, іноді без відома власників. Також вказувалися фальшиві дані отримувача "документа" — вигадані ім'я, дата народження тощо.

Відомо, що протягом 2023-2024 років через цю схему 7 тисяч іноземців фіктивно зареєстрували своє місце проживання у Румунії. Йдеться про людей, народжених в Україні, Молдові, Росії та інших колишніх радянських республіках.

Як повідомляв "Телеграф", президент Румунії Нікушор Дан, якого обрали у травні, заявив, що Румунія буде продовжувати підтримку України в умовах російської агресії проти Києва. Цей крок відповідає інтересам безпеки безпосередньо Румунії, оскільки Бухарест не має бажання межувати з Росією, або з російським сателітом.