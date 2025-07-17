Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции

В последнее время жена президента ведет себя странно на публике

Первая леди Франции Брижит Макрон, которая успела выйти замуж и стать мамой еще до рождения Эмманюэля Макрона, всегда на публике отличалась сдержанностью и элегантностью, что подобает ее высокому статусу. Однако в последнее время ее отстраненное поведение все чаще вызывает недоумение и вопросы.

"Телеграф" решил выяснить, что могло расстроить Брижит Макрон. Оказывается, на это есть ряд вероятных причин.

Что могло расстроить Брижит Макрон

Поведение на публике первой леди Франции продолжает удивлять сеть. Под пристальным внимание камер президент Эмманюэль Макрон и его жена Брижит оказались после скандала во время визита во Вьетнам.

Во время выхода из самолета лидер Франции получил пощечину от супруги и видео с инцидентом на борту авиалайнера разлетелось по сети. Впоследствии Эмманюэль Макрон отметил, что они с женой просто дурачились.

Но в последнее время в отношении супругов наблюдается холод. Сначала СМИ зафиксировали, как Брижит проигнорировала протянутую руку президента, когда сходила с самолета в аэропорту Великобритании. Затем инцидент повторился прямо на глазах у короля Чарльза III.

Брижит Макрон отстраненно ведет себя на публике, Фото: Getty Images

В издании "Daily Mail" пишут, что странное поведение первой леди Франции вызвано рядом причин. В первую очередь, Брижит "доведена до отчаяния" из-за решения суда, которое оправдало двух женщин, распространявших ложные и оскорбительные слухи о ней.

Речь идет о блогерше Наташе Рей и экстрасенсе Амандин Руа, которые опубликовали видео с клеветническими утверждениями, что Брижит якобы была "рождена мужчиной" и "сексуально домогалась" Эмманюэля Макрона, когда он был подростком.

Брижит Макрон расстроилась из-за судебного дела, Фото: Getty Images

В 2022 году обе женщины были признаны виновными в клевете и оштрафованы. Но в этом месяце Французский апелляционный суд отменил приговор, посчитав, что обвиняемые "действовали добросовестно" и высказывали уже известные обществу слухи, а значит, их заявления не подпадают под юридическое определение клеветы.

Брижит Макрон стала объектом нападок и слухов, Фото: Getty Images

Из-за этого Брижит Макрон, которая надеялась положить конец многолетним нападкам, оказалась в еще худшей ситуации, поскольку травля в ее сторону усилилась, ведь ее недоброжелатели восприняли решение суда как "победу".

Более того, еще одной причиной, которая могла повлиять на поведение первой леди Франции стала ее недавняя утрата. На прошлой неделе скончалась старшая сестра Брижит, с которой она была особенно близка и эта трагедия сильно повлияла на эмоциональное состояние жены президента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время государственного обеда, устроенного в честь приезда лидера Франции, папарацци зафиксировали интересный момент.