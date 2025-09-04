В Португалии сошел с рельсов известный фуникулер: погибло 15 человек (фото и видео)
Фуникулер работал с 1885 года
В столице Португалии Лиссабоне сошел с рельсов и обрушился фуникулер "Глория". В результате аварии 15 человек погибло, а еще 18 пострадали.
Об этом пишет The Guardian. Имена погибших не раскрываются, но известно, что среди них есть иностранцы.
"Это трагический день для нашего города… Лиссабон в трауре, это трагический, трагический инцидент"
Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза уже выразил соболезнование родственникам погибших и пообещал, что местные власти вскоре установят причину аварии.
Линия фуникулера была открыта в 1885 году и соединяла центр Лиссабона с районом Байру-Алту, который известен своей ночной жизнью. Маршрут обслуживала муниципальная компания общественного транспорта Carris.
По данным португальского телеканала SIC Noticias, авария прозошла в 18:05 по местному времени. Очевидцы рассказали изданию, что фуникулер потерял управление и врезался в здание с "огромной силой".
