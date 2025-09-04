У Португалії зійшов з рейок відомий фунікулер: загинуло 15 людей (фото та відео)

Фунікулер працював з 1885 року

У столиці Португалії Лісабоні зійшов із рейок і обрушився фунікулер "Глорія". Внаслідок аварії 15 людей загинуло, а ще 18 постраждали.

Про це пише The Guardian. Імена загиблих не розкриваються, але відомо, що серед них є іноземці.

"Це трагічний день для нашого міста... Лісабон у траурі, це трагічний, трагічний інцидент" мер Лісабона Карлос Моедас

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза вже висловив співчуття родичам загиблих і пообіцяв, що місцева влада невдовзі встановить причину аварії.

Лінію фунікулера було відкрито в 1885 році, вона поєднувала центр Лісабона з районом Байру-Алту, який відомий своїм нічним життям. Маршрут обслуговувала муніципальна компанія громадського транспорту Carris.

За даними португальського телеканалу SIC Noticias, аварія сталася о 18:05 за місцевим часом. Очевидці розповіли виданню, що фунікулер втратив керування та врізався у будівлю з "величезною силою".

Аварія на фунікулері у Лісабоні

Загинуло щонайменше 15 людей

Щонайменше 18 отримали поранення

Це був один із найвідоміших символів міста

