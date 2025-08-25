В Армении российский самолет врезался в столб: его пытались остановить руками (видео)

Борт 1989 года производства

В Ереване (столица Армении) в ночь на 24 августа российский истребитель врезался в столб. Присутствовавший на месте инцидента мужчина пытался остановить его руками.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, во время буксировки российского истребителя сломался элемент жесткого сцепления. Самолет потерял управление, пробил ограждение и налетел на железный столб, повредив его.

Самолет разрушил ограждение

Обошлось без пострадавших

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин пытается остановить 11-тонный самолет, схватив руками буксировочную штангу. "Милитарный" рассказал, что в аварию попал российский МиГ-29А.

Что известно о сломанном самолете

Бортовой номер истребителя — "15 красный" (RF-92181, заводской номер 2960526360). Самолет 1989 производства дислоцировался на 3624-й авиабазе Эребуни в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

Не исключено, что на момент аварии самолет транспортировали после снятия с вооружения. В последний раз он был замечен в воздухе еще в 2022 году, пишет издание.

