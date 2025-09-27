Нападение России на Европу, Tomahawk и ситуация в Молдове. Главные заявления Зеленского на брифинге

Президент рассказал и о гарантиях безопасности от США

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько громких заявлений о гарантиях безопасности с США, ситуации в Молдове и неизвестных дронов над Европой. По его словам, к концу осени Украина получит две системы Patriot. Об этом он рассказал на брифинге, где присутствовал и "Телеграф".

Что нужно знать:

Украина хочет двустороннее соглашение с США о гарантиях безопасности

Путин проверил способность Европы противодействовать российским дронам

Украина передала Трампу документ с перечнем оружия, в котором нуждается

Главные заявления Зеленского

Украина получит две системы Patriot осенью.

На встрече с США обсудили несколько вариантов гарантий безопасности. Украина хочет двустороннее соглашение с США, за которое проголосуют в Конгрессе США и в нашем парламенте.

Остро стоит сейчас вопрос Молодовы. Россия хочет влиять на эту страну и это угрожает Европе.

Венгрия сейчас делает очень опасные вещи, в первую очередь для себя, когда разведывает дронами нашу территорию.

Быть цивилизованными с нецивилизованными – это ошибка. Это понимает президент США Дональд Трамп.

Россия ставит цель – блекаут в Украине. Кремль ставит себе эту цель каждый год. Если будет блекаут в Киеве, будет блекаут в Москве.

Путин не будет ждать завершения войны в Украине. Он откроет еще одну войну, никто не знает, где точно, но это будет. И дроны в Европе уже первые сигналы к этому. Путин проверил способность Европы противодействовать российским дронам.

США будут помогать Украине, чтобы Россия не достигла своих целей.

Украина передала Трампу документы со всеми видами оружия, которое нужно, среди него есть и дальнобойные ракеты. Киев наносит удары по России тем оружием, которое имеет, но нужно больше.

Все деньги в России сейчас уходят на войну. Социальная сфера проседает, что чревато голодными бунтами, а в Кремле их боятся, ведь они заканчиваются сменой власти.

Заметим, что Зеленский не ответил прямо просила ли Украина у США Tomahawk. Но запрос на дальнобойное оружие подтвердил, подчеркнув, что Киев наносит ответные удары, а не просто атакует РФ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп готов снять ограничения на удары по России американским вооружением.