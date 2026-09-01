Атака, которая может изменить все. За что и как Мерц готовится наказать Россию

Российские действия поставили жизнь людей под угрозу.

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Вечер 4 августа. Немецкий Лейпциг. Рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов", который используется для перевозки военных грузов, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Вероятно, беспилотник должен был поразить участок крыла возле топливного бака, но чудом не взорвался и упал на землю.

Приблизительно через 20 минут после обнаружения первого дрона второй беспилотник, предположительно, столкнулся с грузовым самолетом логистической компании DHL. Тот был вынужден совершить посадку в другом месте.

Через несколько дней третий дрон нашли в поле в одном из непосредственно граничащих с аэропортом муниципалитетов. На устройстве обнаружили остатки гексогена – чрезвычайно мощного взрывчатого вещества.

По данным СМИ, в одном из отчетов следователей отмечалось: злоумышленники могли задумывать более масштабное нападение, чем было известно общественности до сих пор. По сути речь шла о координовой атаке на немецкой земле.

Спустя почти месяц после инцидента Берлин готовит ответ на враждебный акт, за которым, с высокой вероятностью, стоит Россия. "Телеграф" рассказывает детали.

По данным нашего издания, в ЕС ответ правительства Мерца рассматривают как "серьезник шаг и сигнал" РФ, приобретающий особое значение на фоне нового витка разговоров о возможном нападении Москвы на Европу.

30 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью немецкому общественному вещателю ARD: "Мы находимся на завершающем этапе расследования. В федеральном правительстве мы достигли широкого согласия по поводу того, как будем реагировать, и в ближайшие дни четко это продемонстрируем. Это не займет много времени".

Издание Die Welt со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство возложит на Москву ответственность за атаку. Вероятно, ответные меры будут предусматривать новый масштабный пакет санкций, согласованный с Брюсселем, чтобы нанести России финансовый ущерб, а также усиление мер против российского "теневого флота" — судов, незаконно перевозящих российскую нефть и помогающих Кремлю обходить международные ограничения.

"Я ожидаю, что будет не только заявление, ведь ситуация была очень серьезной. Речь шла о вопросах авиационной безопасности и жизни людей. По словам должны последовать действия.

Для меня изначально было понятно, кто стоял за этим, и почему это произошло. Именно поэтому Германия должна предложить наиболее вероятный ассиметричный ответ. И чем быстрее, тем лучше", — отмечает "Телеграфу" депутат Европейского парламента от группы "Renew" Пятрас Ауштрявичюс.

Пятрас Ауштрявичюс. Фото пресс-служба политика

Прежде всего, немецкая сторона должна поддержать следующий пакет санкций против страны-агрессора.

"Существует много вопросов, связанных с двусторонними отношениями и двусторонней торговлей между Германией и Россией. У Берлина широкий выбор, как реагировать решительно и эффективно.

Германия должна брать на себя лидерство, а не просто следовать за другими в этом вопросе. Ожидаю, что сотрудничество с Россией по определенным вопросам будет уменьшаться, а другие государства-члены ЕС последуют этому примеру", — добавляет он.

Несмотря на фактический разрыв политического и значительного экономического сотрудничества после начала полномасштабной войны, между Германией и Россией остались отдельные каналы связи — от дипломатических контактов и культурного присутствия до некоторых бизнес-технологических связей. К примеру, Германия, как и многие другие европейские страны, зависит от российского ядерного топлива.

Один из чиновников, осведомленных о ситуации, заявил изданию Politico, что в ответ на инцидент с дронами уже недостаточно будет выслать отдельных российских дипломатов или закрыть "Русский дом" в Берлине. По его словам, нужны более жесткие меры — опять-таки ужесточение санкций или более масштабные поставки вооружения Украине.

На уровне Европейского Союза рассматривается около 1600 предложений по введению санкций, в том числе против 800 физических лиц и 800 российских компаний. Новые ограничения могут быть одобрены в середине октября.

Другие чиновники назвали будущие шаги "Zeitenwende 2.0" — ссылаясь на радикальный поворот во внешней и оборонной политике Германии, который объявил канцлер Олаф Шольц в феврале 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Эта доктрина ознаменовала окончательный отказ Берлина от десятилетий пацифизма и концепции партнерства с РФ. Вместо этого — увеличение оборонных расходов, отказ от российских энергоносителей, поддержка экономического давления на Кремль и начало прямой поставки немецкого оружия Киеву.

Предстоящая реакция правительства Фридриха Мерца станет испытанием не только для немецкой внешней политики, но и для всего Европейского Союза. Владимир Путин должен четко увидеть, что попытки гибридных атак на территории стран ЕС влекут реальную цену.

Речь идет не только о том, чтобы установить виновных в конкретном инциденте и наказать их. Вопрос гораздо шире: готова ли Европа ответить на российские диверсии, кибератаки, поджоги, вмешательство в выборы и другие формы гибридной агрессии действиями, а не заявлениями. Покажут ближайшие дни. С 1 по 2 сентября министры иностранных дел ЕС проводят неформальную встречу в Виклоу в Ирландии. Российское безрассудное поведение и уровень угрозы, которую Москва представляет для блока, — на повестке дня.