Сикорский напомнил о нехватке топлива в Москве

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился, что Россия сможет нарастить поставки дизельного топлива иностранным покупателям. Его не хватает даже в Москве.

В социальной сети X польский министр опубликовал заявление. По его словам, польское посольство сообщило о нехватке топлива в российской столице, хотя при распределении ресурсов Москва всегда в приоритете.

"Наше посольство сообщает о дефиците топлива даже в Москве, снабжение которой всегда в приоритете. Более того, серьезные источники передают, что Украина уже повредила около 50% нефтеперерабатывающих мощностей России. Так откуда же возьмутся излишки для экспорта?", – написал Сикорский.

Договорённость о поставках дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива в США и другие страны. Об этом он сообщил во время переговоров украинской команды с американскими представителями.

Решение возмутило Киев на фоне смертельной атаки на Запорожье. Президент Украины Владимир Зеленский связал её со снятием ограничений на экспорт дизеля.

"Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБов на жилые дома в Запорожье", – заявил Владимир Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", дальние удары по российским нефтеперерабатывающим заводам сократили производство дизеля в России примерно на 30%. Однако на мировые цены прежде всего влияют конфликт на Ближнем Востоке и вызванное им перекрытие Ормузского пролива.