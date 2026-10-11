"Навіть у Москві дефіцит": у Польщі висміяли угоду Путіна і Трампа

Сікорський нагадав про дефіцит пального в Москві

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив сумнів, що Росія зможе наростити постачання дизельного пального іноземним покупцям. Його бракує навіть у Москві.

У соціальній мережі X польський міністр опублікував заяву. За його словами, польське посольство повідомило про нестачу пального в російській столиці, хоча під час розподілу ресурсів Москва завжди в пріоритеті.

"Наше посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, забезпечення якої завжди в пріоритеті. Більше того, серйозні джерела передають, що Україна вже пошкодила близько 50% нафтопереробних потужностей Росії. То звідки ж візьмуться надлишки для експорту?", – написав Сікорський.

Домовленість про постачання дизеля

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального до США та інших країн. Про це він повідомив під час переговорів української команди з американськими представниками.

Рішення обурило Київ на тлі смертельної атаки на Запоріжжя. Президент України Володимир Зеленський пов'язав її зі зняттям обмежень на експорт дизеля.

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизеля, скинувши п'ять КАБів на житлові будинки в Запоріжжі", – заявив Володимир Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", далекобійні удари по російських нафтопереробних заводах скоротили виробництво дизеля в Росії приблизно на 30%. Але на світові ціни насамперед впливають конфлікт на Близькому Сході та спричинене ним перекриття Ормузької протоки.