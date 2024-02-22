"Хотят похоронить тайно": мать Навального заявила об угрозах и раскрыла новые детали

Следователи ставят условия семье Навального насчет его похорон

Мать умершего в российской колонии Алексея Навального Людмила заявляет, что ее тайно отвезли в морг в Салехарде, где показали тело сына, и теперь хотят "бесшумно" его похоронить. Сама она отмечает, что ей угрожают.

Людмила Навальная записала ролик, в котором рассказала о последних событиях, связанных со смертью ее сына. По ее словам, сотрудники СК заявляют, что им известны причины смерти политика и у них якобы есть все необходимые медицинские и юридические документы. Об этом пишет "Медуза".

"По закону они должны были сразу же отдать мне тело Алексея, но они этого не сделали. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия — где, когда и как должен быть похоронен Алексей. При мне им приходят приказы то ли из Кремля, то ли из Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привести меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна", — сказала Навальная.

Мать политика добавила, что хочет, чтобы возможность попрощаться с ее сыном была у всех, кому его судьба была не безразлична. Тут же она сообщила об угрозах, если она не согласится на "тихие похороны".

"Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь открыто мне сказал: время работает не на вас, труп разлагается", — сказала Навальная.

В то же время пресс-секретарь погибшего политика Кира Ярмыш со ссылкой на документ, который показали Людмиле Навальной, сказала, что в медицинском заключении о смерти отмечено, что причины смерти — естественные. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 февраля ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, где в колонии находился Алексей Навальный, сообщили о его смерти. Было отмечено, что заключенному политику стало плохо после прогулки. Вскоре было сообщено, что у него оторвался тромб.

Буквально через несколько часов после смерти Навального его супруга Юлия выступила на конференции в Мюнхене. Она пригрозила российскому диктатору Владимиру Путину и его окружению, что они ответят за случившееся.