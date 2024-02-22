"Хочуть поховати таємно": мати Навального заявила про погрози та розкрила нові деталі

Слідчі ставлять умови сім’ї Навального щодо його похорону

Мати померлого в російській колонії Олексія Навального Людмила заявляє, що її таємно відвезли до моргу в Салехарді, де показали тіло сина, і тепер хочуть "безшумно" його поховати. Сама вона наголошує, що їй загрожують.

Людмила Навальна записала ролик, у якому розповіла про останні події, пов’язані зі смертю її сина. За її словами, співробітники СК заявляють, що їм відомі причини смерті політика і вони нібито мають усі необхідні медичні та юридичні документи. Про це пише "Медуза".

"За законом вони мали одразу ж віддати мені тіло Олексія, але вони цього не зробили. Натомість вони шантажують мене, ставлять мені умови — де, коли і як має бути похований Олексій. При мені їм приходять накази чи то з Кремля, чи зі Слідчого комітету. Вони хочуть, щоб це було зроблено таємно, без прощання. Вони хочуть привести мене на околицю цвинтаря до свіжої могили й сказати: ось тут лежить ваш син. Я на це не погоджуюся", — сказала Навальна.

Мати політика додала, що хоче, щоб можливість попрощатися з її сином була в усіх, кому його доля була не байдужа. Тут же вона повідомила про погрози, якщо вона не погодиться на "тихий похорон".

"Я записую цей ролик, тому що вони почали мені погрожувати. Дивлячись мені в очі, вони кажуть, що якщо я не погоджуся на таємні похорони, вони щось зроблять з тілом мого сина. Слідчий відкрито мені сказав: час працює не на вас, труп розкладається", — сказала Навальна.

Водночас прессекретар загиблого політика Кіра Ярмиш із посиланням на документ, який показали Людмилі Навальній, сказала, що у медичному висновку про смерть зазначено, що причини смерті є природними. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 лютого ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу, де в колонії знаходився Олексій Навальний, повідомили про його смерть. Було наголошено, що ув’язненому політику стало погано після прогулянки. Незабаром було повідомлено, що у нього відірвався тромб.

Буквально за кілька годин після смерті Навального його дружина Юлія виступила на конференції в Мюнхені. Вона пригрозила російському диктатору Володимиру Путіну та його оточенню, що вони відповідатимуть за те, що сталося.