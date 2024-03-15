Ни выборов, ни телефона: перехват, как жительница Белгородщины жалуется на отсутствие связи
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Возможны только экстренные вызовы
В городе Грайворон, что на Белгородщине, 15 марта отсутствует мобильная связь. Об этом стало известно из разговора россиянки, жалующейся на ситуацию в области.
Перехват оказался в распоряжении "Телеграфа" и мы радостно делимся им с вами. Заметим, что у жительницы приграничья очень тревожные настроения из-за отсутствия связи.
"Вот представляешь, такая опасность… Все, не работает телефон. Чё хочешь делай, ничего не прочитать, не позвонить… Вот взяла Сашин телефон, ракетная опасность, в Грайвороне", — жалуется россиянка.
Говорит, что связь появляется буквально на минутку, а потом снова исчезает, только экстренные вызовы.
"Крест стоит на сети", — отмечает жительница приграничья и сразу предполагает, что "врезали по Билайновской вышке".
"Нет ни выборов, ни телефона", — с горечью в голосе, заключает россиянка.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с самого утра 15 марта в Белгороде и области раздавались взрывы. Местами пришлось даже приостановить процесс голосования за президента РФ. Под обстрелом находился и пограничный город Грайворон.