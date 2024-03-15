Ни выборов, ни телефона: перехват, как жительница Белгородщины жалуется на отсутствие связи

Возможны только экстренные вызовы

В городе Грайворон, что на Белгородщине, 15 марта отсутствует мобильная связь. Об этом стало известно из разговора россиянки, жалующейся на ситуацию в области.

Перехват оказался в распоряжении "Телеграфа" и мы радостно делимся им с вами. Заметим, что у жительницы приграничья очень тревожные настроения из-за отсутствия связи.

Жительница Грайворона жалуется на отсутствие связи

"Вот представляешь, такая опасность… Все, не работает телефон. Чё хочешь делай, ничего не прочитать, не позвонить… Вот взяла Сашин телефон, ракетная опасность, в Грайвороне", — жалуется россиянка.

Говорит, что связь появляется буквально на минутку, а потом снова исчезает, только экстренные вызовы.

"Крест стоит на сети", — отмечает жительница приграничья и сразу предполагает, что "врезали по Билайновской вышке".

"Нет ни выборов, ни телефона", — с горечью в голосе, заключает россиянка.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с самого утра 15 марта в Белгороде и области раздавались взрывы. Местами пришлось даже приостановить процесс голосования за президента РФ. Под обстрелом находился и пограничный город Грайворон.