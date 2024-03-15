Ні виборів, ні телефона: перехоплення, як мешканка Бєлгородщини жаліється на відсутність зв'язку

Можливі лише екстрені виклики

У місті Грайворон, що на Бєлгородщині, 15 березня відсутній мобільний зв'язок. Про це стало відомо з розмови росіянки, що жаліється на ситуацію в області.

Перехоплення опинилося у розпорядженні "Телеграфу" і ми радо ділимося ним з вами. Зауважимо, що у мешканки прикордоння вельми тривожні настрої через відсутність зв'язку.

Мешканка Грайворона скаржиться на відсутність зв'язку

"Ось уявляєш, така небезпека… Все, не працює телефон. Що хочеш роби, нічого не прочитати, не подзвонити… Ось взяла Сашин телефон, ракетна небезпека, у Грайвороні", — жаліється росіянка.

Каже, що зв'язок повертається буквально на хвилинку, а тоді знов зникає, лише екстрені виклики.

"Хрест стоїть на мережі", — зазначає мешканка прикордоння й одразу припускає, що "врєзалі по Білайнівській вишці".

"Немає ні виборів, ні телефону", — з гіркотою в голосі, підсумовує росіянка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з самого ранку 15 березня у Бєлгороді й області лунали вибухи. Місцями довелося навіть призупинити процес голосування за президента РФ. Під обстрілом перебувало і прикордонне місто Грайворон.