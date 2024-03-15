Ні виборів, ні телефона: перехоплення, як мешканка Бєлгородщини жаліється на відсутність зв'язку
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Можливі лише екстрені виклики
У місті Грайворон, що на Бєлгородщині, 15 березня відсутній мобільний зв'язок. Про це стало відомо з розмови росіянки, що жаліється на ситуацію в області.
Перехоплення опинилося у розпорядженні "Телеграфу" і ми радо ділимося ним з вами. Зауважимо, що у мешканки прикордоння вельми тривожні настрої через відсутність зв'язку.
"Ось уявляєш, така небезпека… Все, не працює телефон. Що хочеш роби, нічого не прочитати, не подзвонити… Ось взяла Сашин телефон, ракетна небезпека, у Грайвороні", — жаліється росіянка.
Каже, що зв'язок повертається буквально на хвилинку, а тоді знов зникає, лише екстрені виклики.
"Хрест стоїть на мережі", — зазначає мешканка прикордоння й одразу припускає, що "врєзалі по Білайнівській вишці".
"Немає ні виборів, ні телефону", — з гіркотою в голосі, підсумовує росіянка.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з самого ранку 15 березня у Бєлгороді й області лунали вибухи. Місцями довелося навіть призупинити процес голосування за президента РФ. Під обстрілом перебувало і прикордонне місто Грайворон.