Небо окрасилось в оранжевый цвет: РФ накрыл очередной погодный катаклизм (впечатляющие видео)

Местным советуют не выходить на улицу без надобности

Амурскую область России накрыла китайско-монгольская песчаная буря. Из-за этого в Благовещенске и других соседних городах небо окрасилось в необычный оранжевый цвет.

Об этом в четверг, 28 марта, сообщают несколько Telegram-каналов. Вместе с тем опубликованы соответствующие фото и видео.

"Основной циклон накрыл Китай и Монголию. Однако отголоски бури дошли и до Благовещенска. В городе сейчас сильный ветер", — говорится в сообщении.

Местным рекомендуют максимально защищать глаза от пыли, которая разносится сильным ветром. Гидрометцентр при этом прогнозирует, что подобная погода будет держаться еще несколько дней в Приамурье.

В ближайшие несколько дней людям советуют не выходить из дома на улицу без особой надобности. На кадрах видно, что песок оседает на улицах, строениях и автомобилях.

Вместе с тем, в Благовещенске прошел первый в 2024 году дождь, выпало 67% месячной нормы осадков.

Напомним, ранее синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк рассказала "Телеграфу", могут ли люди влиять на стихию.